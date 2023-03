(Di martedì 14 marzo 2023) Settimana della Cultura. Visite guidate per tre giorni nell’antica chiesa di Sant’Alessandro in Captura, che conserva preziose opere, come la grande pala autografa di Palma il Giovane.

Cappuccini, al convento arte e fede sulle tracce di San Francesco L'Eco di Bergamo

Settimana della Cultura. Visite guidate per tre giorni nell'antica chiesa di Sant'Alessandro in Captura, che conserva preziose opere, come la grande pala autografa di Palma il Giovane.