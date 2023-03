Capitol Hill, Trump accusa il suo ex-vice: «L’assalto del 6 gennaio fu colpa di Pence» (Di martedì 14 marzo 2023) L’attacco al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump che non volevano la ratifica della vittoria di Joe Biden è tutta colpa di Mike Pence. È stato lo stesso ex-presidente Usa ad accusare il suo allora vice parlando con i giornalisti. È accaduto poco prima del suo primo comizio in Iowa dall’inizio della sua nuova campagna elettorale per la Casa Bianca. «Se lui avesse rimandato i voti alle Assemblee legislative degli Stati – è la tesi di Trump -, non avrebbero avuto problemi il 6 gennaio. Così per molte ragioni si può incolpare lui per il 6 gennaio». Così Trump ai giornalisti in Iowa Il tycoon si riferisce al rifiuto opposto da Pence alla sua richiesta di non riconoscere la vittoria ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) L’attacco al Congresso da parte dei sostenitori di Donaldche non volevano la ratifica della vittoria di Joe Biden è tuttadi Mike. È stato lo stesso ex-presidente Usa adre il suo alloraparlando con i giornalisti. È accaduto poco prima del suo primo comizio in Iowa dall’inizio della sua nuova campagna elettorale per la Casa Bianca. «Se lui avesse rimandato i voti alle Assemblee legislative degli Stati – è la tesi di-, non avrebbero avuto problemi il 6. Così per molte ragioni si può inre lui per il 6». Cosìai giornalisti in Iowa Il tycoon si riferisce al rifiuto opposto daalla sua richiesta di non riconoscere la vittoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? USA - Assalto Capitol Hill, Mike #Pence: 'Donald #Trump ha sbagliato. Non aveva il diritto di ribaltare le elezi… - Corriere : Musk chiede la liberazione dello sciamano di Capitol Hill: «4 anni per un tour scortato dalla polizia?» - DavidPuente : 1/ Cosa sappiamo del servizio mandato in onda da Tucker Carlson su Fox News in merito all'assalto di Capitol Hill?… - SecolodItalia1 : Capitol Hill, Trump accusa il suo ex-vice: «L’assalto del 6 gennaio fu colpa di Pence» - enricofromitaly : @borghi_claudio Borghi lei era inascoltato prima della pandemia, durante e dopo. Quindi perché continua a scrivere?… -