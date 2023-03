Caos Porto-Inter | 1000 tifosi nerazzurri rischiano di restare fuori con il biglietto I media portoghesi | «Travestitevi»

Leggi su open.online

(Di martedì 14 marzo 2023) Pare che alcunidell’si stiano preparando alla partita contro ildi stasera indossando sciarpe e colori degli avversari. Perché? È di poche ore fa il comunicato del clubghese nel quale si informa che «i biglietti per tutti i settori dell’Estádio do Dragão, ad eccezione dei posti riservati per iin trasferta inviati al club ospite, sono destinati esclusivamente ai supporter dell’FC». Ciò significa che, «per ragioni di sicurezza, l’accesso allo stadio non verrà consentito aidel club ospite titolari di tagliandi che non sono stati acquistati direttamente dal Football Clubnazionale Milano». Sono proprio queste le novità che preoccupano idell’, che vanno a ...