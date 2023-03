Caos passaporti, vacanze a rischio: cosa succede e perché (Di martedì 14 marzo 2023) vacanze di Pasqua ed estive a rischio per il Caos passaporti. Le enormi difficoltà nell’ottenere anche solo un appuntamento in questura si moltiplicano. Numerosissime le segnalazioni di siti di prenotazione senza posti disponibili. Ma anche di file interminabili di fronte gli uffici. Si calcola che i viaggi annullati a causa dei ritardi burocratici siano già 100mila. Significa un giro d’affari di 180 milioni di euro di mancate vendite per le agenzie di viaggio. Ottenere un passaporto, ormai necessario anche solo per recarsi a Londra, è diventato difficile. Foto Twitter @AiseStampapassaporti, sono mesi critici Nei primi tre mesi del 2023, gli uffici passaporti delle questure sono rimasti oberati. Molti italiani li hanno presi d’assalto secondo due modalità: innanzitutto digitale, la ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 marzo 2023)di Pasqua ed estive aper il. Le enormi difficoltà nell’ottenere anche solo un appuntamento in questura si moltiplicano. Numerosissime le segnalazioni di siti di prenotazione senza posti disponibili. Ma anche di file interminabili di fronte gli uffici. Si calcola che i viaggi annullati a causa dei ritardi burocratici siano già 100mila. Significa un giro d’affari di 180 milioni di euro di mancate vendite per le agenzie di viaggio. Ottenere un passaporto, ormai necessario anche solo per recarsi a Londra, è diventato difficile. Foto Twitter @AiseStampa, sono mesi critici Nei primi tre mesi del 2023, gli ufficidelle questure sono rimasti oberati. Molti italiani li hanno presi d’assalto secondo due modalità: innanzitutto digitale, la ...

