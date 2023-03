(Di martedì 14 marzo 2023) L’ex sottosegretario grillino tira la volata all’ex primo cittadino del Pd, che già ha governato la città per 14 anni».? «Ha pagato i suoi conti su un passato archiviato e risolto»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Cancelleri (M5S): «A Catania pronto a sostenere a sindaco il dem Bianco, aperti anche a Cuffaro e Lombardo»… - Italia_Notizie : Cancelleri (M5S): «A Catania pronto a sostenere a sindaco il dem Bianco, aperti anche a Cuffaro e Lombardo» - ZenatiDavide : Elezioni Catania, il candidato Pd-M5s Abramo rinuncia. Intanto il 5 stelle Cancelleri lavora al progetto civico con… - Enric0Chessa : Elezioni Catania, il candidato Pd-M5s Abramo rinuncia. Intanto il 5 stelle Cancelleri lavora al progetto civico con… - Dome689 : Elezioni Catania, il candidato Pd-M5s Abramo rinuncia. Intanto il 5 stelle Cancelleri lavora al progetto civico con… -

Una candidatura quella dell'ex sindaco di Catania subito salutata dall'ex sottosegretario alle Infrastrutture per il, Giancarloche sui social ha annunciato di avere avviato un dialogo ...A Ragusa a meno di 24 ore dalle primarie ilrompe con il Pd (già in campo con Riccardo Schininà)... Numerosi gli interlocutori in gioco, da Azione di Giuseppe Castiglione a Giancarlo(che ...Il podio si chiude con Giancarlo, viceministro alle Infrastrutture delnel Governo Conte, noto al 53%. Il 46% dei catanesi dichiara di aver sentito parlare della parlamentare Valeria ...

Cancelleri (M5S): «A Catania pronto a sostenere a sindaco il dem Bianco, aperti anche a Cuffaro e Lombardo» Corriere della Sera

L’ex sottosegretario grillino tira la volata all’ex primo cittadino del Pd, che già ha governato la città per 14 anni». Cuffaro «Ha pagato i suoi conti su un passato archiviato e risolto» ...«In politica come nella vita esistono gli imprevisti che restituiscono, immediatamente, il giusto valore alle cose». Nessuna strategia alla base del passo indietro di Emiliano Abramo. Il presidente de ...