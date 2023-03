(Di martedì 14 marzo 2023) di Salvatore Caiazza* L’aggressione subita all’amico e collega Giovanni Galluccio, medico di famiglia di Giugliano in, poteva e doveva essere evitata. Siamo denunciando da più di un anno le omissioni deiospedalieri, sia di reparto che di Pronto Soccorso, per la certificazione telematica di malattia all’Ordine deidi Napoli, di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento e anche alla Direzione della Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale di Regione, nella persona del Responsabile Avv. Antonio Postiglione, anche attraverso denunce e interrogazioni consiliari del Consigliere regionale Gennaro Saiello. Ieri è arrivata a tutti gli iscritti all’Ordine deidi Napoli una lettera del Presidente Zuccarelli, che ricorda l’obbligo della certificazione ...

Campania, le aggressioni ai medici si possono evitare. Senza risposte, noi pronti a denunciare Il Fatto Quotidiano

