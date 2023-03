Campania, allerta meteo gialla su tutto il territorio (Di martedì 14 marzo 2023) allerta meteo gialla dalle 18 di oggi. Possibili temporali improvvisi e repentini anche con grandinate, fulmini e raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: Precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi. Venti localmente forti con raffiche da ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023)dalle 18 di oggi. Possibili temporali improvvisi e repentini anche con grandinate, fulmini e raffiche di vento. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: Precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi. Venti localmente forti con raffiche da ...

