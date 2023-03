Cammino di San Filippo Neri, a Formia l’incontro per il riconoscimento regionale (Di martedì 14 marzo 2023) Formia – Ieri presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia si è tenuto il terzo incontro dedicato al riconoscimento istituzionale, da parte della Regione Lazio, del Cammino di San Filippo Neri, l’affascinante percorso storico-religioso-ambientale che attraversa il territorio da Cassino fino a Gaeta. Un progetto di grande valore che apre nuove opportunità e azioni di valorizzazione e promozione di tutto il territorio del Lazio meridionale. Grazie alla sua specificità geografica di Cammino “trasversale”, il costituendo Cammino di San Filippo può assumere un importante funzione di snodo fra il Cammino di San Benedetto e la Via Francigena del Sud. Un Cammino da attraversare a piedi, a cavallo o in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023)– Ieri presso la Sala Sicurezza del Comune disi è tenuto il terzo incontro dedicato alistituzionale, da parte della Regione Lazio, deldi San, l’affascinante percorso storico-religioso-ambientale che attraversa il territorio da Cassino fino a Gaeta. Un progetto di grande valore che apre nuove opportunità e azioni di valorizzazione e promozione di tutto il territorio del Lazio meridionale. Grazie alla sua specificità geografica di“trasversale”, il costituendodi Sanpuò assumere un importante funzione di snodo fra ildi San Benedetto e la Via Francigena del Sud. Unda attraversare a piedi, a cavallo o in ...

