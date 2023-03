Cambio di format per la Supercoppa Italiana: final fuor e non si giocherà in Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Roma – Cambio di format per la Supercoppa Italiana, a deciderlo l’Assemblea della Lega calcio di Serie A. A partire dall’edizione 2024 sarà a quattro squadre, con le due finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata che prenderanno parte alla final Four. Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. L’Assemblea, inoltre, ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni all’Arabia Saudita. “È stata accettata l’offerta per l’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione a quattro squadre sul modello spagnolo”, ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023) Roma –diper la, a deciderlo l’Assemblea della Lega calcio di Serie A. A partire dall’edizione 2024 sarà a quattro squadre, con le dueiste di Coppa, la vincitrice del campionato e la seconda classificata che prenderanno parte allaFour. Ilperò è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. L’Assemblea, inoltre, ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni all’Arabia Saudita. “È stata accettata l’offerta per l’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione a quattro squadre sul modello spagnolo”, ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. (fonte Adnkronos)

