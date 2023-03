Cambio dell’ora 2023, quando spostare le lancette (Di martedì 14 marzo 2023) Le giornate si stanno allungando, ma quando ci sarà il Cambio dell’ora 2023? Il passaggio dall’ora solare a quella legale nel 2023 avverrà nella notte tra sabato 25 Marzo e domenica 26 Marzo 2023: alle 2 del mattino le lancette dovranno essere spostate un’ora avanti. Questo vuol dire che dovremmo rinunciare ad un’ora di sonno, ma avremo giornate con un’ora in più di sole. Questo slittamento di orario in avanti altera in positivo l’equilibrio del nostro bioritmo e la salute del nostro corpo. LEGGI ANCHE: — Roma, riapre il Giardino Giapponese: ecco quando visitarlo >> Ciò accade solo nei primi periodi, poi, purtroppo, torna tutto nella norma… purtroppo! Perché è stata introdotta l’ora legale? Lo scopo dell’ora legale è quello di ... Leggi su funweek (Di martedì 14 marzo 2023) Le giornate si stanno allungando, maci sarà il? Il passaggio dall’ora solare a quella legale nelavverrà nella notte tra sabato 25 Marzo e domenica 26 Marzo: alle 2 del mattino ledovranno essere spostate un’ora avanti. Questo vuol dire che dovremmo rinunciare ad un’ora di sonno, ma avremo giornate con un’ora in più di sole. Questo slittamento di orario in avanti altera in positivo l’equilibrio del nostro bioritmo e la salute del nostro corpo. LEGGI ANCHE: — Roma, riapre il Giardino Giapponese: eccovisitarlo >> Ciò accade solo nei primi periodi, poi, purtroppo, torna tutto nella norma… purtroppo! Perché è stata introdotta l’ora legale? Lo scopolegale è quello di ...

