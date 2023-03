(Di martedì 14 marzo 2023) Esteban, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro il. PERSONALITA’ – Queste le parole di: «è un giocatore di personalità, lo si vede anche quando ha la palla fra i piedi. Speriamo che sia impiegato il meno possibile. Secondo me ilè una squadra che se ti ritiri e ti difendi diventa pericolosa. Anche nei calci piazzati sanno fare bene. L’Inter trova difficoltà con squadre che si chiudono. Lautaro Martinez? In questi mesi ha fatto vedere risultati chiari. Si è guadagnato di essere quello sicuro in formazione iniziale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Cambiasso: «Onana, grande personalità! Porto? Pericoloso se...» - - Fededangee : RT @YvanGoSlow24: hantanovic Campagnaro Ranocchia Juan Jesus Jonathan Guarin Cambiasso (35enne) Hernanes Nagatomo Palacio Icardi 8 sconfit… - LorenzoForni5 : RT @YvanGoSlow24: hantanovic Campagnaro Ranocchia Juan Jesus Jonathan Guarin Cambiasso (35enne) Hernanes Nagatomo Palacio Icardi 8 sconfit… - bauscianonimo : RT @YvanGoSlow24: hantanovic Campagnaro Ranocchia Juan Jesus Jonathan Guarin Cambiasso (35enne) Hernanes Nagatomo Palacio Icardi 8 sconfit… - Salvo_Inter17 : RT @YvanGoSlow24: hantanovic Campagnaro Ranocchia Juan Jesus Jonathan Guarin Cambiasso (35enne) Hernanes Nagatomo Palacio Icardi 8 sconfit… -

In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban(... INTER (3 - 5 - 2):; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; ...... in occasione della cena di gala per festeggiare i 21 anni della Fondazione Pupi (presenti Acerbi,, Calhanoglu, Zanotti, Asllani, il ds Ausilio e il suo vice Baccin, gli exe Samuel ...In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban(... INTER (3 - 5 - 2):; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; ...

Cambiasso: "Onana La sua titolarità questione di momenti" numero-diez.com

Il vice presidente nerazzurro padrone di casa alla cena per festeggiare i 21 anni della Fondazione Pupi: "Il derby con il Milan ai quarti di Champions Prima pensiamo a passare il turno. In Portogallo ...Il vice presidente nerazzurro padrone di casa alla cena per festeggiare i 21 anni della Fondazione Pupi: 'Il derby con il Milan ai quarti di Champions Prima pensiamo a passare il turno. In Portogallo ...