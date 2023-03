Calendario Serie A calcio: orari partite 17-19 marzo, programma, tv, streaming DAZN e Sky. Si gioca da venerdì a domenica (Di martedì 14 marzo 2023) Tutto è pronto per il via ufficiale della 27a giornata di Serie A 2022-2023. Ci troviamo di fronte ad un fine settimana davvero stuzzicante con diversi match di cartello, sfide per la salvezza e un derby tutto da vivere. Le squadre saranno in campo da venerdì 17 marzo a domenica 20, senza quindi il monday night match. Si inizierà venerdì 17 marzo con due anticipi. Alle ore 18.30 il Sassuolo ospiterà lo Spezia a caccia di punti salvezza, mentre alle ore 20.45 l’Atalanta cercherà punti per la zona Champions contro l’Empoli. Passando al sabato, alle ore 15.00 si inizierà con Monza-Cremonese, un derby tiratissimo, quindi alle ore 18.00 toccherà a Salernitana-Bologna, prima che la giornata si chiuda alle ore 20.45 con un interessante Udinese-Milan. Passiamo alla domenica, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Tutto è pronto per il via ufficiale della 27a giornata diA 2022-2023. Ci troviamo di fronte ad un fine settimana davvero stuzzicante con diversi match di cartello, sfide per la salvezza e un derby tutto da vivere. Le squadre saranno in campo da1720, senza quindi il monday night match. Si inizierà17con due anticipi. Alle ore 18.30 il Sassuolo ospiterà lo Spezia a caccia di punti salvezza, mentre alle ore 20.45 l’Atalanta cercherà punti per la zona Champions contro l’Empoli. Passando al sabato, alle ore 15.00 si inizierà con Monza-Cremonese, un derby tiratissimo, quindi alle ore 18.00 toccherà a Salernitana-Bologna, prima che la giornata si chiuda alle ore 20.45 con un interessante Udinese-Milan. Passiamo alla, ...

