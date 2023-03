Calendario Champions League 2023 oggi: orari partite 14 marzo, tv, streaming, programma Canale 5, Sky e Infinity (Di martedì 14 marzo 2023) Torna la Champions League per il ritorno degli ottavi di finale. oggi scopriremo quali saranno altre due squadre a fare compagnia a Benfica, Chelsea, Bayern Monaco e Milan nel novero delle migliori otto d’Europa, con altre due partite che regaleranno emozioni in serie. L’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Porto, forte dell’1-0 della partita di andata. I neroazzurri devono necessariamente rialzarsi dopo lo scivolone patito con lo Spezia e avranno a disposizione due risultati su tre in Portogallo. Ma dall’altra parte Sergio Conceicao farà tutto ciò che è possibile per ribaltare il risultato. In contemporanea, si va all’Etihad Stadium per la sfida tra Manchester City e RB Lipsia. I tedeschi sono riusciti a strappare un pareggio per 1-1 nella partita di andata firmato da Mahrez e Gvardiol e arrivano in Inghilterra con ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Torna laper il ritorno degli ottavi di finale.scopriremo quali saranno altre due squadre a fare compagnia a Benfica, Chelsea, Bayern Monaco e Milan nel novero delle migliori otto d’Europa, con altre dueche regaleranno emozioni in serie. L’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Porto, forte dell’1-0 della partita di andata. I neroazzurri devono necessariamente rialzarsi dopo lo scivolone patito con lo Spezia e avranno a disposizione due risultati su tre in Portogallo. Ma dall’altra parte Sergio Conceicao farà tutto ciò che è possibile per ribaltare il risultato. In contemporanea, si va all’Etihad Stadium per la sfida tra Manchester City e RB Lipsia. I tedeschi sono riusciti a strappare un pareggio per 1-1 nella partita di andata firmato da Mahrez e Gvardiol e arrivano in Inghilterra con ...

