Calenda, Bonaccini banale e Schlein non ha detto nulla (Di martedì 14 marzo 2023) "La verità è che Elly Schlein nella sua relazione non ha detto nulla". e che in assemblea l'intervento di Stefano Bonaccini "è stato una seduta di training autogeno, ha detto cose di una banalità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "La verità è che Ellynella sua relazione non ha". e che in assemblea l'intervento di Stefano"è stato una seduta di training autogeno, hacose di una banalità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoredanaMaggi_ : Da capire come farà Schlein a federare il centrosinistra parlamentare, dato che Calenda ha già ripreso a polemizzar… - OperaFisista : Calenda, Bonaccini banale e Schlein non ha detto nulla - Politica - ANSA - chiamatemibobo : De Santis È MOLTO PIÙ PERICOLOSO DI TRUMP Dice le stesse identiche cose (se non più radicali) solo che a differenza… - MerloRosario : RENZI,CALENDA,BONACCINI,SCHLEIN,CONTE, FRATOIANNI, BONELLI IL 25.9.22 ITALIANI&ITALIANE HANNO VOTATO LA DESTRA PER… - AlephLesath : @carovana12 Bèh! Dai, si è data da fare in pochissimi giorni. Ha fatto Bonaccini presidente del partito. Ha aperto… -