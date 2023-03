Calderone, in Aula il sottosegretario Mantovano non smentisce lo scoop del Fatto: “Possibili conflitti d’interesse? Vigilanza a Durigon” (Di martedì 14 marzo 2023) A difendere la ministra del Lavoro, Marina Calderone, dalle interrogazioni delle opposizioni, Palazzo Chigi ha mandato il sottosegretario Alfredo Mantovano. Che non solo non ha smentito una sola parola degli scoop de il Fatto Quotidiano sull’Ordine dei consulenti del lavoro che la ministra ha presieduto per 18 anni e adesso guidato da suo marito Rosario De Luca. Ma non riesce nemmeno a fugare i dubbi sul conflitto d’interessi coniugale tra il presidente dei consulenti del lavoro e la ministra che sull’Ordine deve vigilare. Mantovano liquida la questione politica con la già nota delega della Vigilanza a Claudio Durigon. In altre parole, a controllare il marito non sarebbe la moglie ministra ma il suo sottosegretario. Una scappatoia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) A difendere la ministra del Lavoro, Marina, dalle interrogazioni delle opposizioni, Palazzo Chigi ha mandato ilAlfredo. Che non solo non ha smentito una sola parola deglide ilQuotidiano sull’Ordine dei consulenti del lavoro che la ministra ha presieduto per 18 anni e adesso guidato da suo marito Rosario De Luca. Ma non riesce nemmeno a fugare i dubbi sul conflitto d’interessi coniugale tra il presidente dei consulenti del lavoro e la ministra che sull’Ordine deve vigilare.liquida la questione politica con la già nota delega dellaa Claudio. In altre parole, a controllare il marito non sarebbe la moglie ministra ma il suo. Una scappatoia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misiagentiles : Laurea fantasma della ministra #Calderone. Martedì in aula non sarà lei ma il sottosegretario #Mantovano a risponde… - PomponiGiovanna : RT @unoenessunoe: La ministra #Calderone non sarà presente in aula a rispondere del suo (possibile) conflitto di interesse , si farà scudo… - ZenatiDavide : Laurea fantasma della ministra Calderone. L’ultima sparata di “Libero” per difenderla: “Gli hacker hanno cambiato i… - giorgioguidi2 : RT @unoenessunoe: La ministra #Calderone non sarà presente in aula a rispondere del suo (possibile) conflitto di interesse , si farà scudo… - ienablinski : RT @unoenessunoe: La ministra #Calderone non sarà presente in aula a rispondere del suo (possibile) conflitto di interesse , si farà scudo… -