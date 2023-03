Calciomercato Juve, Yildiz potrebbe chiedere la cessione, c’è il Benfica (Di martedì 14 marzo 2023) Calciomercato Juve: il giovane talento turco-tedesco della Juve, Kenan Yildiz, potrebbe lasciare Torino al termine della stagione: piace al Benfica Kenan Yildiz, giovane talentuoso attaccante turco-tedesco della Juve Primavera potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland l’attaccante non sarebbe soddifatto per il mancato rispetto di alcune promesse da parte del club, tra cui il passaggio alla Next Gen nel corso della stagione. In caso di addio, il contratto scade in ogni caso nel 2025, la squadra che più sarebbe interessata al giovane attaccante è il Benfica. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023): il giovane talento turco-tedesco della, Kenanlasciare Torino al termine della stagione: piace alKenan, giovane talentuoso attaccante turco-tedesco dellaPrimaveralasciare i bianconeri a fine stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland l’attaccante non sarebbe soddifatto per il mancato rispetto di alcune promesse da parte del club, tra cui il passaggio alla Next Gen nel corso della stagione. In caso di addio, il contratto scade in ogni caso nel 2025, la squadra che più sarebbe interessata al giovane attaccante è il. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

