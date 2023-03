Calciomercato Inter: ottimismo sul fronte Thuram (Di martedì 14 marzo 2023) Calciomercato Inter: dalla Germania continuano ad arrivare le voci che fanno ben sperare i nerazzurri sulla conclusione dell’affare Thuram Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, filtra grande ottimismo per quanto concerne il trasferimento di Thuram all’Inter, nonostante l’offerta sia stata nettamente inferiore rispetto alla concorrenza. Bayern Monaco e Chelsea erano passate da essere fortemente Interessate ai giocatori a mollare praticamente la presa: permettendo in questo momento ai nerazzurri di poter affondare il colpo. Si attendono aggiornamenti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023): dalla Germania continuano ad arrivare le voci che fanno ben sperare i nerazzurri sulla conclusione dell’affareSecondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, filtra grandeper quanto concerne il trasferimento diall’, nonostante l’offerta sia stata nettamente inferiore rispetto alla concorrenza. Bayern Monaco e Chelsea erano passate da essere fortementeessate ai giocatori a mollare praticamente la presa: permettendo in questo momento ai nerazzurri di poter affondare il colpo. Si attendono aggiornamenti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

