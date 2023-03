Calciomercato.com – Milan, la testa è ancora alla Champions: così si complica la corsa al quarto posto | Primapagina (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 00:20:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il Milan ha pareggiato una brutta partita, il punto contro la Salernitananon gli consente di agganciare l’Inter al secondo posto e mantieneinalterate le speranze di Champions delle due romane, con la Lazio cheresta davanti di un punto e la Roma dietro di un punto. La Salernitana haottenuto quanto voleva, seguendo alla perfezione il piano strategicopreparato da Paulo Sousa. Una difesa attiva e organizzata, una ripartenzaefficace e veloce. L’uno a uno finale premia la capacità difensiva deicampani. Quanto a difesa, quella del Milan è stata un disastro. AVVIO – Nella prima mezz’ora c’era da farsi prendere dalla sonnolenza, con un calcio alla camomilla, senza ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 00:20:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Ilha pareggiato una brutta partita, il punto contro la Salernitananon gli consente di agganciare l’Inter al secondoe mantieneinalterate le speranze didelle due romane, con la Lazio cheresta davanti di un punto e la Roma dietro di un punto. La Salernitana haottenuto quanto voleva, seguendoperfezione il piano strategicopreparato da Paulo Sousa. Una difesa attiva e organizzata, una ripartenzaefficace e veloce. L’uno a uno finale premia la capacità difensiva deicampani. Quanto a difesa, quella delè stata un disastro. AVVIO – Nella prima mezz’ora c’era da farsi prendere dsonnolenza, con un calciocamomilla, senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Cardinale: '#RedBird per il #Milan è come il Qatar per il PSG, l'obiettivo è guadagnarci. Il calcio italiano è il… - cmdotcom : #Milan, ecco cosa filtra sul futuro di #Dest e #Vranckx: c’è una mossa a sorpresa - cmdotcom : #Inter, budget zero per il settore giovanile: #Samaden dice addio - Luigi_084 : @90Juventino @SerieA gravina chi? quelli che faceva riunioni in segreto con agnelli e compagni di merenda? - Mnldnt91 : @NicoSchira torna a parlare di calciomercato che sulla giustizia meglio tacere -