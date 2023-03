Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Kumbulla della Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 26/a giornata, ha squalificato per due giornate il difensore della Roma Marash Kumbulla "per avere, al 47° del primo tempo, con gioco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un Calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria". Stop di un turno per Olivier Giroud (Milan), Tomas Rincon (Sampdoria), Ruan Tressoldi (Sassuolo) e Matias Vecino (Lazio). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite26/a giornata, hato per due giornate il difensoreMarash"per avere, al 47° del primo tempo, con gioco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con unalla gamba un calciatoresquadra avversaria". Stop di un turno per Olivier Giroud (Milan), Tomas Rincon (Sampdoria), Ruan Tressoldi (Sassuolo) e Matias Vecino (Lazio).

