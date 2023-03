Calcio: Mondiali 2026, Fifa aumenta le partite da 64 a 104 (Di martedì 14 marzo 2023) Il Consiglio Fifa ha approvato all'unanimità la proposta di modifica del formato della competizione della Coppa del Mondo Fifa 2026: si passa da 16 gironi da tre a 12 gironi da quattro squadre con le ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Il Consiglioha approvato all'unanimità la proposta di modifica del formato della competizione della Coppa del Mondo: si passa da 16 gironi da tre a 12 gironi da quattro squadre con le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Ufficiale: ai Mondiali di calcio del 2026 parteciperanno 48 squadre suddivise in 12 gironi da 4+++ #Fifa - Agenzia_Ansa : Svolta nel delitto avvenuto nel 2006, durante i festeggiamenti per i Mondiali di calcio. A Napoli un uomo venne ucc… - glatorre762011 : RT @Akhenaton67: @Massimi67339505 Deve dimettersi. La sua gestione ha comportato danni immensi al calcio italiano. La nazionale non è andat… - ItaliaStartUp_ : Mondiali 2026: saranno i più lunghi di sempre - AlleAzzoni : @1913parmacalcio Due fuoriclasse assoluti. Come abbia fatto quell'Argentina ad uscire al primo turno ai mondiali 20… -