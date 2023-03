Calcio: Mancini, 'abbiamo convocato Retegui, ha qualità che a noi mancavano' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - "Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato". Il ct della Nazionale Roberto Mancini, annuncia la convocazione di Mateo Retegui, italoargentino, centravanti del Tigre con doppio passaporto. "I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi -aggiunge Mancini a Dazn-. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po' di più nel Leeds. Ma per il resto, siamo messi male. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - "Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e hache a noi, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo". Il ct della Nazionale Roberto, annuncia la convocazione di Mateo, italoargentino, centravanti del Tigre con doppio passaporto. "I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi -aggiungea Dazn-. Non neuno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po' di più nel Leeds. Ma per il resto, siamo messi male. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che ...

