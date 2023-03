Calcio, Luciano Spalletti carica il Napoli: “Siamo pronti per la sfida! Serviranno cuore, cervello e fortuna” (Di martedì 14 marzo 2023) Sale l’adrenalina a Napoli. Domani sera alle ore 21.00, infatti, i partenopei saranno impegnati nel match valevole come ritorno degli ottavi di Champions League 2023 contro l’Eintracht di Francoforte, con la chiara intenzione di difendere il 2-0 dell’andata e staccare il pass per i quarti di finale. Un traguardo assolutamente storico per la piazza campana che sta vivendo un’annata davvero entusiasmante. Lo Scudetto è ormai ad un passo e il sogno europeo è la ciliegina sulla torta. Nella giornata odierna il mister Luciano Spalletti ha presentato la sfida nel corso della conferenza stampa pre-match e ha tenuto a sottolineare la necessità di non distrarsi contro una rivale pericolosa: “Il segreto di questo Napoli? Quello di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori. La società è stata brava a costruire ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Sale l’adrenalina a. Domani sera alle ore 21.00, infatti, i partenopei saranno impegnati nel match valevole come ritorno degli ottavi di Champions League 2023 contro l’Eintracht di Francoforte, con la chiara intenzione di difendere il 2-0 dell’andata e staccare il pass per i quarti di finale. Un traguardo assolutamente storico per la piazza campana che sta vivendo un’annata davvero entusiasmante. Lo Scudetto è ormai ad un passo e il sogno europeo è la ciliegina sulla torta. Nella giornata odierna il misterha presentato la sfida nel corso della conferenza stampa pre-match e ha tenuto a sottolineare la necessità di non distrarsi contro una rivale pericolosa: “Il segreto di questo? Quello di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori. La società è stata brava a costruire ...

