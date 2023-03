Calcio, il Mondiale 2026 cambia format: sarà a 48 squadre suddivise in 12 gironi (Di martedì 14 marzo 2023) Si annuncia una importante novità in vista dei prossimi Mondiali di Calcio. L’edizione del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico (la 23a in assoluto), infatti, vedrà l’allargamento delle squadre partecipanti dalle attuali 32 fino ad arrivare al numero record di 48. Un cambiamento dettato dalla volontà della FIFA di ampliare ulteriormente il numero delle partite nella massima competizione internazionale per nazionali e che farà segnare un notevole +40 in fatto di match che saranno disputati. Scontato dire che, con questa modifica, anche gli introiti cresceranno in maniera esponenziale e si pensa che potrebbero raggiungere quasi i 12 miliardi di euro complessivi. Cifre davvero sensazionali. Andando nello specifico, come cambierà la struttura dei Mondiali di Calcio? Le 48 ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Si annuncia una importante novità in vista dei prossimi Mondiali di. L’edizione del, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico (la 23a in assoluto), infatti, vedrà l’allargamento dellepartecipanti dalle attuali 32 fino ad arrivare al numero record di 48. Unmento dettato dalla volontà della FIFA di ampliare ulteriormente il numero delle partite nella massima competizione internazionale per nazionali e che farà segnare un notevole +40 in fatto di match che saranno disputati. Scontato dire che, con questa modifica, anche gli introiti cresceranno in maniera esponenziale e si pensa che potrebbero raggiungere quasi i 12 miliardi di euro complessivi. Cifre davvero sensazionali. Andando nello specifico, come cambierà la struttura dei Mondiali di? Le 48 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniorosato72 : Mondiale di calcio 2026, ecco la formula del torneo. Approvato da parte del Consiglio della Fifa il modello che div… - AlePassanti : #Calcio, il Mondiale 2026 cambia format: sarà a 48 squadre suddivise in 12 gironi #WorldCup2026 #Mondiali2026 #FIFA… - Fantacalcio : Mondiale per club, cambia tutto: 32 squadre ogni 4 anni, 8 già qualificate - JosefSparrow : Come far diventare il #Mondiale di calcio una coppetta qualunque tipo conference league, spiega la #Fifa: 48 squadr… - infoitsport : Come cambia il mondiale di calcio: la rivoluzione Fifa dal 2026 -