Calcio, il bello della Serie D: i gol piu' spettacolari della decima giornata (Di martedì 14 marzo 2023) La pennellata di Foggia regala tre punti d'oro alla Cavese sul campo del Bitonto. Sesto successo di fila della Casertana con un colpo di magia di Turchetta. Da lustrarsi gli occhi le staffilate dalla ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) La pennellata di Foggia regala tre punti d'oro alla Cavese sul campo del Bitonto. Sesto successo di filaCasertana con un colpo di magia di Turchetta. Da lustrarsi gli occhi le staffilate dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Sulle miserie del calcio italiano impelagato tra cavilli, ricorsi, TAR, per fortuna brilla una stella: @sscnapoli .… - pisto_gol : Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli ana listi che commentano il risultato fav… - softIwts : che bello che era il twitter calcio di qualche anno fa senza le bimbe di x o y, dopo l'europeo una disgrazia - battitomilan7 : @tcarapezza Pensieri diversi di vedere il calcio .bello anche così?? - lupogdg : RT @Juventus_a_vita: C’è chi dice che i calciatori non sanno niente, c’è chi dice che non hanno cultura. Falso. Dimarco venerdì ci ha d… -