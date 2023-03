Calcio: Gravina, Mancini alle prese con puzzle Italia (Di martedì 14 marzo 2023) "Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "Vi garantisco chelo vedocon una sorta diche cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Solo un calcio che non conosce vergogna può dare cittadinanza a un personaggio come #Gravina. Che il giorno prima d… - ZZiliani : Ieri la notizia dell’illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - ZZiliani : Caro (si fa per dire) presidente #Gravina, oggi lei ha detto che il calcio italiano va rifondato. Ma lei è in @FIGC… - errore4_04 : RT @ZZiliani: Solo un calcio che non conosce vergogna può dare cittadinanza a un personaggio come #Gravina. Che il giorno prima dello tsuna… - siamo_la_Roma : ?? In arrivo normativa che inasprisce le pene a chi attacca un arbitro ?? Pugno di ferro sulla #FIGC per difendere la… -