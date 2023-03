Calcio: Gravina, 'Mancini alle prese con il puzzle convocati' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - "Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e pochi utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto". Lo dice il presidente della FederCalcio, Gabriele Gravina, in conferenza stampa al termine del consiglio federale sui prossimi impegni degli azzurri che affronteranno Inghilterra e Malta nelle qualificazioni a Euro 2024. "Si sta ingegnando, ma ho grande affidamento nelle sue qualità di maestro e nel mettere i giovani nella miglior condizione possibile -aggiunge il numero uno del Calcio italiano-. Abbiamo attivato uno scouting mondiale e verificheremo queste ultime scoperte". "Il presidente Casini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - "Vi garantisco chelo vedocon una sorta diche cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e pochi utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto". Lo dice il presidente della Feder, Gabriele, in conferenza stampa al termine del consiglio federale sui prossimi impegni degli azzurri che affronteranno Inghilterra e Malta nelle qualificazioni a Euro 2024. "Si sta ingegnando, ma ho grande affidamento nelle sue qualità di maestro e nel mettere i giovani nella miglior condizione possibile -aggiunge il numero uno delitaliano-. Abbiamo attivato uno scouting mondiale e verificheremo queste ultime scoperte". "Il presidente Casini ...

