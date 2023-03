Calcio: Gravina, 'basta atti vili contro gli arbitri, allo studio norme più severe' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il presidente della Fgc Gabriele Gravina ha annunciato l'inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri. Stigmatizzando la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara (“Bisogna dire basta a questi atti vili e incresciosi”), il numero uno del Calcio italiano, in conferenza stampa al termine del consiglio federale, ha anticipato lo studio, d'accordo con l'Aia, di una norma di contrasto da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Federale che preveda sanzioni ancora più severe, fino alla possibilità di punti di penalizzazione in classifica per la società cui appartiene il tesserato che si rende colpevole di violenza. "Chi tocca un arbitro -sottolinea ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il presidente della Fgc Gabrieleha annunciato l'inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi di violenza nei confronti degli. Stigmatizzando la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara (“Bisogna direa questie incresciosi”), il numero uno delitaliano, in conferenza stampa al termine del consiglio federale, ha anticipato lo, d'accordo con l'Aia, di una norma di contrasto da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Federale che preveda sanzioni ancora più, fino alla possibilità di punti di penalizzazione in classifica per la società cui appartiene il tesserato che si rende colpevole di violenza. "Chi tocca un arbitro -sottolinea ...

