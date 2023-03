Calcio: Figc, Balata eletto all'unanimità nel comitato di presidenza (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio Federale ha eletto all'unanimità il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata nel comitato di presidenza della Figc: “È il giusto riconoscimento all'impegno della persona -il commento del presidente della FederCalcio Gabrile Gravina- e ad una componente importante come la Lega B”. Il Consiglio Federale ha anche provveduto alla nomina di Ines Simona Immacolato Pisano quale Giudice Sportivo della Serie B. È stata inoltre rinnovata la composizione della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio femminile (CoViSoF): Claudio Garzelli (presidente), Saverio Andreani, David Casucci, Federico Orso e Davide Balducci. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio Federale haall'il presidente della Lega di Serie B Mauroneldidella: “È il giusto riconoscimento all'impegno della persona -il commento del presidente della FederGabrile Gravina- e ad una componente importante come la Lega B”. Il Consiglio Federale ha anche provveduto alla nomina di Ines Simona Immacolato Pisano quale Giudice Sportivo della Serie B. È stata inoltre rinnovata la composizione della Commissione di Vigilanza sulle Società difemminile (CoViSoF): Claudio Garzelli (presidente), Saverio Andreani, David Casucci, Federico Orso e Davide Balducci.

