Calcio: Europa League. Gözübüyük arbitra Friburgo - Juve, Kovacs la Roma

Direttore di gara olandese per la sfida tra tedeschi e bianconeri, mentre Real Sociedad - Roma sarà diretta da un rumeno NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per le gare valide per il ritorno degli ...

