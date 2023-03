Calcio, Deborah Salvatori Rinaldi annuncia il tumore e il club le rinnova il contratto (Di martedì 14 marzo 2023) La giocatrice si è detta commossa Ha scelto Instagram e un lungo post Deborah Salvatori Rinaldi calciatrice della ternana per raccontare la scoperta di un tumore. «Lunedì ero al parco con la mia famiglia per carnevale. Quel giorno tante cose sono cambiate. Quel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto “maligno”» Leggi anche: Calcio, la versione dei fatti di Manolo Portanova L’attaccante della Ternana Woman, Deborah Salvatori Rinaldi ha spiegato di aver scoperto di avere un tumore «all’interno dei seni paranasali» e di aver dovuto affrontare «un intervento chirurgico» per rimuoverlo. Poi si sofferma sull’inaspettata reazione del suo club: «Il giorno dopo aver appreso la notizia, ero a Terni a fare l’unica cosa che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 marzo 2023) La giocatrice si è detta commossa Ha scelto Instagram e un lungo postcalciatrice della ternana per raccontare la scoperta di un. «Lunedì ero al parco con la mia famiglia per carnevale. Quel giorno tante cose sono cambiate. Quel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto “maligno”» Leggi anche:, la versione dei fatti di Manolo Portanova L’attaccante della Ternana Woman,ha spiegato di aver scoperto di avere un«all’interno dei seni paranasali» e di aver dovuto affrontare «un intervento chirurgico» per rimuoverlo. Poi si sofferma sull’inaspettata reazione del suo: «Il giorno dopo aver appreso la notizia, ero a Terni a fare l’unica cosa che ...

