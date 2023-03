Calcio: De Sisti, 'derby di Roma incerto come non mai, chi vince va in Champions' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - "Il derby si prospetta apertissimo e incerto come non mai ed è impossibile individuare un favorito. Sono convinto che chi uscirà vincitore, io ovviamente spero la Roma, prenderà lo slancio per arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions League". Così all'Adnkronos l'ex centrocampista della Roma Giancarlo De Sisti in vista del derby della Capitale, in programma domenica prossima alle 18. "La stracittadina non è una partita come le altre, la componente psicologica e motivazionale è preponderante -aggiunge il vice campione del mondo del 1970-. Mi aspetto molto nervosismo in campo e gioco non esaltante anche se mi auguro di sbagliare. Penso che possa essere decisa dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. - (Adnkronos) - "Ilsi prospetta apertissimo enon mai ed è impossibile individuare un favorito. Sono convinto che chi uscirà vincitore, io ovviamente spero la, prenderà lo slancio per arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossimaLeague". Così all'Adnkronos l'ex centrocampista dellaGiancarlo Dein vista deldella Capitale, in programma domenica prossima alle 18. "La stracittadina non è una partitale altre, la componente psicologica e motivazionale è preponderante -aggiunge il vice campione del mondo del 1970-. Mi aspetto molto nervosismo in campo e gioco non esaltante anche se mi auguro di sbagliare. Penso che possa essere decisa dalla ...

