Calcio | Champions | Manchester City-Lipsia 7-0 | con cinquina di Haaland

(Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. (Adnkronos) - Ildi Pep Guardiola seppellisce il7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague, dopo l'1-1 nella gara di andata, e si qualifica per i quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese Erlingautore di cinque reti al 22' sudi rigore e poi al 24', al 47', al 54' e al 57', inoltre sono arrivate le reti al 49' di Gündogan e al 92' di De Bruyne.

Haaland ha continuato a scrivere la storia del, diventando il terzo giocatore ad aver segnato cinque gol in una sola partita diLeague dopo Messi e Luiz Adriano. Zlatan Ibrahimovic, ...... Simone Inzaghi, di gol ne aveva invece segnati 4 al Marsiglia, quando giocava nella Lazio, diventando il primo e unico giocatore italiano capace di segnare un poker inHaaland, il più veloce inNell'intera storia della competizione, da quando si chiamava Coppa dei Campioni, il numero di giocatori capaci di questa impresa prima di lui sale a 12: Ohlsson ...

la prima delle quali è arrivata su calcio di rigore. Per il resto, ci hanno pensato Ilkay Gundogan e Kevin De Bruyne a chiudere la pratica ed assicurare alla formazione di Premier un pass per i Quarti ...L'attaccante del City mette a segno cinque gol in meno di un'ora e fa impazzire i tifosi: tutte le ironie e gli sfottò sul web ...