Calcio | Caso Negreira | Piqué ' Il Barça non compra gli arbitri'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - sportface2016 : Caso plusvalenze, il TAR del Lazio dà ragione alla #Juventus. Via libera alla carta “segreta”, il documento entra n… - sportli26181512 : Piqué attacca Mourinho: 'Arbitri? Non ci servivano, eravamo i migliori': Le parole dell'ex difensore in merito al c… - sportli26181512 : Anche la 'seconda carta Covisoc' non conterrebbe riferimenti alla Juventus: Secondo quanto riporta la Gazzetta dell… - matteopinci : #Juventus Ecco l'ultima 'carta segreta' del caso #Plusvalenze Resta solo una domanda: perché #Chinè non le ha mostr… -

Negreira Non ne sapevo nulla" . Sono le parole di Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona e attualmente presidente della Kings League , ai microfoni di RAC1 . Lo spagnolo, tra i diversi ...Con queste parole l'ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha affrontato il- Negreira in un'intervista concessa a Rac1 in cui ha affrontato vari argomenti, compresi il suo ritiro, la fine ...... anche in questa circostanza " come nella "prima carta" " la Juventus non è menzionata, nel testo si parla solo genericamente di "situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio", nel...

Caso Negreira, Tebas: "Mi vergogno, è il peggior momento del calcio spagnolo" TUTTO mercato WEB

Anche in questo caso, come per la carta consegnata sabato, la Juventus non è mai nominata e ci si limita a parlare di "situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio" in vista di ...L'ultimo gol lo ha segnato a dicembre, contro la Chievo Verona, e con quella palla in rete la Ternana Women si è portata a casa la vittoria, ma il campionato della vita lo ...