Calcio: Atalanta; lesione per Djimsiti, in campo dopo sosta (Di martedì 14 marzo 2023) Berat Djimsiti salta l'anticipo di venerdì a Bergamo con l'Empoli e tornerà disponibile dopo la sosta per le Nazionali. Il difensore dell'Atalanta, uscito al 44' del primo tempo sabato scorso a Napoli,... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Beratsalta l'anticipo di venerdì a Bergamo con l'Empoli e tornerà disponibilelaper le Nazionali. Il difensore dell', uscito al 44' del primo tempo sabato scorso a Napoli,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - sscnapoli : ?? #Spalletti “La mentalità della squadra si costruisce sin dal primo giorno di ritiro. La gara dell’andata contro l… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Lesione alla coscia sinistra per Djimsiti, out per circa 2 settimane - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Lesione alla coscia sinistra per Djimsiti, out per circa 2 settimane - sportface2016 : #Atalanta, confermata una lesione alla coscia per #Djimsiti: torna dopo la sosta -

Pronostici calcio di oggi, consigli del 15 marzo 2023 - Calciomagazine Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni ... Dopo il successo per 2 - 0 contro l'Atalanta la squadra di Spalletti ha diciotto lunghezze di ... La classifica del 2023, il Milan è dodicesimo: crollo Pioli con 15 punti in 11 partite LA CLASSIFICA DEL 2023 Napoli 27 Juventus 22 Inter 20 Roma 20 Lazio 19 Sassuolo 17 Bologna 17 Monza 17 Torino 16 Atalanta 15 Fiorentina 15 Milan 15 Verona 14 Lecce 12 Udinese 11 Empoli 11 Spezia 11 ... La nuova Supercoppa: quasi 100 milioni di motivi per non dire no Calcio Atalanta Djimsiti, l'esito degli esami e i giorni di stop Il difensore nerazzurro era dovuto uscire al 44' del primo tempo al Maradona contro il Napoli, al suo posto Demiral Morace: "Napoli-Atalanta A momenti cascavo dal divano…" Di seguito un estratto del suo intervento: "I partenopei hanno giocato un'ottima partita contro una squadra importante". SUL GOL DI KVARA. "Ero seduta sul divano, poi Kvaratskhelia ha fatto quella ...