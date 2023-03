Cagliari | la rinascita di Lapadula | cannoniere col sogno Serie A

(Di martedì 14 marzo 2023) Gianlucaè rinato con la cura Ranieri, l’attaccante insidia Brunori e Cheddira e sogna laA Gianlucaè rinato con la cura Ranieri, l’attaccante insidia Brunori e Cheddira e sogna laA. Tredici gol in campionato e sempre più trascinatore delin campionato. L’attaccante rossoblù è tornato quello letale di qualche anno fa in grado di far male in qualsiasi modo. L’obiettivo è arrivare in cima alla classifica marcatori, ma anche provare a riportare la squadra nella massima. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...00 Lille - Lione 3 - 3 CALCIO - EREDIVISIE 20:45 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk CALCIO - SERIE B 20:30- Ascoli 4 - 1 BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale -Rimini 93 - 70 20:30 ......00 Lille - Lione 3 - 3 CALCIO - EREDIVISIE 20:45 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk CALCIO - SERIE B 20:30- Ascoli 4 - 1 BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale -Rimini 93 - 70 20:30 ......00 Lille - Lione 3 - 3 CALCIO - EREDIVISIE 20:45 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk CALCIO - SERIE B 20:30- Ascoli 4 - 1 BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale -Rimini 93 - 70 20:30 ...

Sant'Avendrace, Ghirra: "Da progetto di rinascita a degrado" Cagliaripad.it

CAGLIARI, 10 MARZO 2023 - Dopo la travolgente rinascita agonistica dello scorso anno, la nuotatrice paralimpica Francesca Secci si sta preparando con attenzione per i prossimi appuntamenti, anche se c ...Il centrocampista è uscito dal letargo e la ’cura’ del nuovo mister è servita a far rimergere lampi del talento ...