Caccia russi abbattono drone Usa sul Mar Nero

(Di martedì 14 marzo 2023) Un jet russo si è scontrato con unstatunitense sul Mar. Il, un MQ-9 della Usaf "stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell'apparecchio", ha affermato il generale dell'aeronautica statunitense James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa, "In effetti, questo atto pericoloso e non professionale da parte deiha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei". Ilè stato colpito da un Su-27 che stava compiendo manovre strane davanti a lui colpendone un'elica che ne ha reso impossibile l'utilizzo. A quel punto sono stati gli stessi americani ad abbatterlo. Inevitabile lo scambia di accuse tra Mosca e Washington. Secondo il ...