Caccia di sesta generazione. Giovedì il vertice Crosetto-Wallace-Hamada (Di martedì 14 marzo 2023) Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in Giappone, dove Giovedì incontrerà gli omologhi britannico, Ben Wallace, e giapponese, Yasukazu Hamada. Il vertice trilaterale servirà per discutere del futuro del Global combat air programme (Gcap), il Caccia di sesta generazione che i tre Paesi stanno sviluppando insieme, destinato a sostituire i circa novanta Caccia F-2 giapponesi e gli oltre duecento Eurofighter di Gran Bretagna e Italia. Per il Paese del Sol levante si tratta della prima grande collaborazione industriale nel settore della Difesa al di fuori degli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale. Il programma congiunto L’avvio del programma congiunto risale a dicembre del 2022, quando i governi dei tre Paesi hanno concordato ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) Il ministro della Difesa, Guido, è in Giappone, doveincontrerà gli omologhi britannico, Ben, e giapponese, Yasukazu. Iltrilaterale servirà per discutere del futuro del Global combat air programme (Gcap), ildiche i tre Paesi stanno sviluppando insieme, destinato a sostituire i circa novantaF-2 giapponesi e gli oltre duecento Eurofighter di Gran Bretagna e Italia. Per il Paese del Sol levante si tratta della prima grande collaborazione industriale nel settore della Difesa al di fuori degli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale. Il programma congiunto L’avvio del programma congiunto risale a dicembre del 2022, quando i governi dei tre Paesi hanno concordato ...

