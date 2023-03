Caccia: denuncia alla Commissione Europea per infrazione multipla e continuata della direttiva uccelli. “Caccia italiana all’avifauna strutturalmente illegale”. (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Esercizio venatorio in periodo vietato e su specie in declino, inapplicazione del piano antibracconaggio, violazione del divieto di piombo nelle zone umide. Le associazioni: “Violazioni gravi, giunte nonostante le raccomandazioni europee. La procedura di infrazione è inevitabile. Il ministro Pichetto Fratin prenda sul serio la tutela costituzionale della natura”. Roma, 14 marzo 2023 – Con una lettera congiunta al Commissario europeo all’Ambiente Virginijus Sinkevi?ius e alla Direzione generale Ambiente della Commissione Europea, le associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia e WWF Italia hanno trasmesso una denuncia “orizzontale” per violazione, da parte dell’Italia, della direttiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Esercizio venatorio in periodo vietato e su specie in declino, inapplicazione del piano antibracconaggio, violazione del divieto di piombo nelle zone umide. Le associazioni: “Violazioni gravi, giunte nonostante le raccomandazioni europee. La procedura diè inevitabile. Il ministro Pichetto Fratin prenda sul serio la tutela costituzionalenatura”. Roma, 14 marzo 2023 – Con una lettera congiunta al Commissario europeo all’Ambiente Virginijus Sinkevi?ius eDirezione generale Ambiente, le associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia e WWF Italia hanno trasmesso una“orizzontale” per violazione, da parte dell’Italia,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto_Caccia : RT @domenicomarock: Breve storia (iniziata un po’ di anni fa). In un caso con una pseudo setta e una sorta di santone sono stato accusato d… - Luigi63113241 : @InfoAtac @Giulia_B Ma in base a quale segnalazione prendete provvedimenti se non vi è alcuna denuncia della parte… - beltrami_fulvio : #Tunisia la caccia al negro suggerita da #Tajaini e #Meloni Testimonianza Senegal - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ibrahima Ba, ex segretario dell’associazione dei senegalesi in Tunisia, denuncia “la caccia ai neri” (Jalel Lahbib) https:… - FarodiRoma : Ibrahima Ba, ex segretario dell’associazione dei senegalesi in Tunisia, denuncia “la caccia ai neri” (Jalel Lahbib) -