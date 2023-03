“Burocrazia molesta e peso della distanza Spendo 1000 euro al mese per oltre 200 km al giorno” L’appello di un preside | “Il Ministero trovi una soluzione” VIDEO INTERVISTA

(Di martedì 14 marzo 2023) I dirigenti scolastici scendono in piazza e chiedono di essere ascoltato daldell'Istruzione e del Merito. Tutto questo a pochi giorni dalle parole del ministro Valditara a Fiera Didacta in cui aveva esaltato il lavoro dei presidi definito "straordinario" con "stipendi del tutto inadeguati". I dirigenti vogliono un aiuto e non solo parole. A Orizzonte Scuola interviene Nazario Maladrino, dirigente scolastico fuori sede. L'articolo “alper200 km al”.di un: “Iluna” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : “Burocrazia molesta e peso della distanza. Spendo 1000 euro al mese per oltre 200 km al giorno”. L’appello di un pr… - AnnaK4202 : @patrizia @O_Ignea @Malefici777 Perché credo che ognuno abbia il diritto di essere chi è senza che gente come te li… -

... ancora troppo spesso bloccato da prassi consolidate, ma non più attuali e da unaasfissiante, che gli stessi dirigenti scolastici non hanno timore di definire "". Dal 2015, dunque, ...... ancora troppo spesso bloccato da prassi consolidate, ma non più attuali e da unaasfissiante, che gli stessi dirigenti scolastici non hanno timore di definire "". Dal 2015, dunque, ...