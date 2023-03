Buon compleanno a… Ben Lhassine Kone (Di martedì 14 marzo 2023) Oggi Ben Lhassine Kone compie 23 anni. Gioca nel Frosinone, più che mai lanciato verso la Serie A, meta per la quale manca solo la certezza matematica, ma che non si vede proprio come possa sfuggire. E chissà, per il ragazzo nato in Costa d’Avorio, ad Abidjan, potrebbe essere l’occasione per ritrovarla, anche se lui è solo in prestito e a giugno dovrebbe tornare al Torino, a meno di sviluppi che sono già stati stilati nero si bianco dalle due società contraenti. Il contratto di Kone venne sottoscritto dal Toro quattro anni fa e fu il primo riconoscimento di una bella storia, partita dai Dilettanti. Attualmente, non è un periodo facile per lui. Sabato il big-match della Serie B era rappresentato da Bari-Frosinone ma non ne ha potuto fare parte a causa di un trauma contusivo al polpaccio destro. Prima, c’è stata anche una frattura ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Oggi Bencompie 23 anni. Gioca nel Frosinone, più che mai lanciato verso la Serie A, meta per la quale manca solo la certezza matematica, ma che non si vede proprio come possa sfuggire. E chissà, per il ragazzo nato in Costa d’Avorio, ad Abidjan, potrebbe essere l’occasione per ritrovarla, anche se lui è solo in prestito e a giugno dovrebbe tornare al Torino, a meno di sviluppi che sono già stati stilati nero si bianco dalle due società contraenti. Il contratto divenne sottoscritto dal Toro quattro anni fa e fu il primo riconoscimento di una bella storia, partita dai Dilettanti. Attualmente, non è un periodo facile per lui. Sabato il big-match della Serie B era rappresentato da Bari-Frosinone ma non ne ha potuto fare parte a causa di un trauma contusivo al polpaccio destro. Prima, c’è stata anche una frattura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai Ci vediamo da Mario prima o poi' Facciamo tanti auguri di buon co… - Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo Bruno #Conti che festeggia 6??8?? anni e al Campione d'Europa Giancarlo… - javierzanetti : “È una storia infinita…” Da 115 anni e per sempre. L’Inter è un sentimento. Fratelli del mondo e ovunque nel mond… - Fazzettino : RT @MyFriendDario78: Buon compleanno Steph Curry. Sapevate che Steph è nato nello stesso ospedale, il Summa Akron City Hospital, del suo gr… - DANIE86743 : RT @SFra87: Per correttezza Edoardo ha urlato: “CORRI IN GIARDINO AUGURI” “SORRIDI CHE SEI LA PIÙ BELLA DEL MONDO QUANDO SORRIDI” Antone… -