Bufera su banche regionali Usa dopo il caso Silicon Valley Bank (Di martedì 14 marzo 2023) Turbolenze e forte volatilità a Wall Street, dove una tempesta ha travolto l`intero comparto bancario, innescata dal fallimento della Silicon Valley Bank seguito a ruota dal dissesto di un altro istituto regionale, la Signature Bank. Due colpi a stretto giro che hanno costretto le autorità, il Tesoro e la Federal Reserve, ad annunciare frettolosamente misure di emergenza per garantire tutti i correntisti, ampliando una copertura che prima sarebbe stata molto più limitata. Ma nonostante le rassicurazioni la vicenda continua a trascinarsi su diverse altre banche Usa finora poco note all`estero, mentre inevitabilmente è finita anche sul tavolo dei ministri delle Finanze dell`area euro, che si sono prodigati in rassicurazioni sull`assenza di contagio in Europa mentre i titoli di molti gruppi bancari Ue ...

