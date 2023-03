Bucchi | ' ' Kim superiore a Van Dijk Osimhen? Giocatore che può spostare sempre gli equilibri' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 14 marzo 2023) Christian, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a "La Città del Pallone", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia ha fatto un goal pazzesco. Riesce ad abbinare velocità, potenza e controllo palla in un modo incredibile. -afferma- Lo stessosbaglia un controllo o un appoggio, ma Kvara no, oggi il georgiano è unico. Non c’è un calciatore forte come lui a determinati livelli, è un top assoluto nel suo ruolo. Kvara Pallone d’Oro? Tutti noi abbiamo lo stesso pensiero, speriamo che il percorso di questo ragazzo sia condito da tanta salute e la condizione fisica gli permetterà di poter rendere alla grande. -prosegue- Ha avuto un impatto inimmaginabile, l’aspetto mentale è importante e lui è forte anche mentalmente. Aveva un’eredità ...