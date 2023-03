Brendan Fraser: i cinque migliori film! (Di martedì 14 marzo 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i cinque migliori film con protagonista Brendan Fraser, che si è aggiudicato la statuetta come miglior attore agli Oscar 2023 La notte degli Oscar 2023 ha proclamato Brendan Fraser come miglior attore per la sua magistrale interpretazione in The Whale, un film in cui è stato così tanto acclamato da far nascere anche un neologismo: Breinassence. La rinascita di Brendan, se così vogliamo definirla, dopo un periodo di buio assoluto che è culminato nel 2018, quando l’attore accusò l’ex presidente della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Philip Berk, di molestie sessuali avvenute nel 2003. Ed è proprio per questo motivo che, nonostante la candidatura ai Golden Globes 2023, non si è minimamente presentato ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 marzo 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono ifilm con protagonista, che si è aggiudicato la statuetta come miglior attore agli Oscar 2023 La notte degli Oscar 2023 ha proclamatocome miglior attore per la sua magistrale interpretazione in The Whale, un film in cui è stato così tanto acclamato da far nascere anche un neologismo: Breinassence. La rinascita di, se così vogliamo definirla, dopo un periodo di buio assoluto che è culminato nel 2018, quando l’attore accusò l’ex presidente della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Philip Berk, di molestie sessuali avvenute nel 2003. Ed è proprio per questo motivo che, nonostante la candidatura ai Golden Globes 2023, non si è minimamente presentato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Brendan Fraser vince l’#Oscar2023 come miglior attore con il film #TheWhale - mtvitalia : Congratulazioni a Brendan Fraser, che ha vinto come Miglior Attore agli #Oscars2023 con #TheWhale ?? #mtvnewsita… - yamibibb : RT @dilelannister: dopo aver subito abusi sessuali, esser stato lasciato dalla moglie, aver perso sua madre per un tumore, aver rischiato d… - huchukato : @GenTuboCatodico Attore protagonista andava a Brendan Fraser senza se e senza ma, attrice protagonista non lo avrei… - Estebanh_0620 : No olvidemos a Brendan Fraser haciendo de Colombiano jajsjsjsjsjsj -