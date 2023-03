Brasile | Bolsonaro consegnerà ad autorità i gioielli sauditi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MgraziaT : RT @roby800: #Brasile. 5 anni fa a #RiodeJaneiro si consumava il feroce assassinio politico di #MarielleFranco e del suo assistente Anderso… - AseroGiovanna : RT @roby800: #Brasile. 5 anni fa a #RiodeJaneiro si consumava il feroce assassinio politico di #MarielleFranco e del suo assistente Anderso… - LucianoAramu2 : RT @roby800: #Brasile. 5 anni fa a #RiodeJaneiro si consumava il feroce assassinio politico di #MarielleFranco e del suo assistente Anderso… - danilamonteverd : RT @roby800: #Brasile. 5 anni fa a #RiodeJaneiro si consumava il feroce assassinio politico di #MarielleFranco e del suo assistente Anderso… - roby800 : #Brasile. 5 anni fa a #RiodeJaneiro si consumava il feroce assassinio politico di #MarielleFranco e del suo assiste… -

Il ministro in questione, Bento Albuquerque, ha detto allo stesso giornale che altri gioielli erano stati portati insenza essere dichiarati e alcuni di essi erano in possesso di. L'...Lula, nel suo discorso di insediamento, ha assicurato che la sconsiderata gestione della pandemia portata avanti dadurante il suo mandato, che ha causato oltre 650 mila morti, non rimarrà ...In, le elezioni dello scorso ottobre hanno visto il candidato di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva sconfiggere il presidente uscente di estrema destra Jair, che, tra le altre cose, ...

Brasile, il “successo” di Lula: meno posti di lavoro di Bolsonaro Nicola Porro

La difesa di Jair Bolsonaro ha reso noto che l'ex presidente brasiliano consegnerà alla Corte dei Conti i gioielli donati dall'Arabia Saudita ed importati illegalmente nel Paese: lo riportano i media ...Il presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato di volerle «delimitare presto, prima che qualcuno se ne impossessi, inventando documenti falsi».