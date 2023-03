Brambati: «Inzaghi? No giudizi affrettati. Inter passa e si celebrerà» (Di martedì 14 marzo 2023) Massimo Brambati ha parlato a poche ore di Porto-Inter dell’eventuale sostituto di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro questa sera si giocherà probabilmente il proprio futuro. Le sue parole a Tmw Radio NO giudizi affrettati ? Brambati non vuole accostare nessun nome: «All’Inter non devono pensare al dopo Inzaghi perché stasera l’Inter passa e si celebrerà. Ci vuole equilibrio, Inzaghi ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Si deve parlare solo alla fine della stagione perché può ancora vincere la Champions League e la Coppa Italia. E che fai poi lo cambi? Quindi aspettiamo prima di dare dei giudizi affrettati». Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Massimoha parlato a poche ore di Porto-dell’eventuale sostituto di Simone. Il tecnico nerazzurro questa sera si giocherà probabilmente il proprio futuro. Le sue parole a Tmw Radio NOnon vuole accostare nessun nome: «All’non devono pensare al dopoperché stasera l’e si. Ci vuole equilibrio,ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Si deve parlare solo alla fine della stagione perché può ancora vincere la Champions League e la Coppa Italia. E che fai poi lo cambi? Quindi aspettiamo prima di dare dei».-News - ...

