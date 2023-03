Bper Banca sostiene Latteria Soresina | finanziamento da 15 milioni

(Di martedì 14 marzo 2023)ha emesso nei giorni scorsi una linea di credito di 15di euro in favore di, primo produttore al mondo di Grana Padano, basato sul pegno rotativo non possessorio e supportata dalla tecnologia di registri digitali condivisi (blockchain). Questa operazione diinnovativa, la prima pere tra le prime in Europa, è stata realizzata con la collaborazione di Sopra Steria, società leader europea di consulenza, servizi digitali e sviluppo di software e consentirà al produttore di sostenere i propri investimenti, riducendo allo stesso tempo l’operatività e i costi, oltre a garantire ala sicurezza del bene posto in garanzia, grazie a un presidio della merce con aggiornamenti in ...

ha erogato una linea di credito di 15 milioni di euro in favore di Latteria Soresina , primo produttore al mondo di Grana Padano, basata su pegno rotativo non possessorio e supportata dalla ...

