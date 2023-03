(Di martedì 14 marzo 2023) Saranno otto le pugili ad affrontare idelin quota Italia: la missione indiana, a New Delhi, vede un contingente pronto a dar battaglia in maniera ampia e, in più di un’occasione, con motivate speranze di risultati di un certo rilievo.o di loro, però, darà accesso aper le Olimpiadi in maniera immediata. Riepiloghiamo prima di tutto quali saranno le otto protagoniste: nei 48 kg Roberta Bonatti, nei 50 kg Giordana Sorrentino, nei 52 kg Sirine Charaabi, nei 54 kg Olena Savchuk, nei 57 kg Irma Testa, nei 60 kg Alessia Mesiano, nei 63 kg Assunta Canfora e, infine, nei 66 kg Angela Carini. Le prime due appartengono al Gruppo Sportivo Carabinieri, per tutte le altre sei l’appartenenza è invece alle Fiamme Oro., le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Boxe femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Irma Testa guida 8 azzurre in India - - DrApocalypse : il peggior Creed, #Creed3, sbanca i cinema USA con 58,6 milioni in 72 ore, oltre 100 in tutto il mondo. L'insensate… - ShoppingAlertIT : GREEN HILL Canotta da Pugilato Femminile Ella Boxe Boxing Vest Canottiera Donna #Amazon -

... nonostante al momento pratichi anche altri sport come il muay thai e latailandese. Melissa ... Nel 2009 diventa opinionista a ' Controcampo ' su rete 4, sostituendo il precedente volto, ...A Nuova Delhi è tutto pronto per il via del Mondiale Elite2023. La squadra azzurra è giunta ieri in India ed è pronta a combattere per le medaglie. A guidare la spedizione la fuoriclasse Irma Testa, che andrà a caccia del massimo risultato nei 57 ...Attesa che sta per terminare per le nostre azzurre dellache da domani ( 14 marzo ) disputeranno il Mondiale di categoria in quel di Nuova Delhi . Il Mondiale Elite2023 avrà luogo sul ring della Jadhav Indoor Hall ed arriverà nel suo evento ...

Boxe femminile, Mondiali 2023: le convocate dell'Italia. Nessun pass olimpico in palio OA Sport

La Beretta Famila Schio inaugura la serie dei quarti di finale dei playoff di Eurolega femminile contro le spagnole del Valencia. Le venete scendono in campo oggi martedì 14 Marzo alle ore 20:00 per l ...La Russia sarà regolrmente presente ai Mondiali femminili di pugilato. Le atlete russe gareggeranno sotto i colori della propria nazione e in caso di oro l’inno russo verrà suonato alla ‘Jadhav Indoor ...