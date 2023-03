Boxe, come sta Daniele Scardina? Segnali incoraggianti: le ultime novità (Di martedì 14 marzo 2023) Miglioramenti nelle condizioni di Daniele Scardina. Il pugile, vittima di un malore lo scorso 28 febbraio, è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (MI). Il lombardo è stato sottoposto al coma farmacologico dopo essere stato operato. Nel bollettino pubblicato questa mattina, i Segnali sono incoraggianti: “Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia“, ha raccontato all’Ansa il suo promoter Alessandro Cherchi che ha anche aggiunto: “Ci sono buone sensazioni, inizia la diminuzione del dosaggio dei farmaci“. Già qualche giorno fa è stata programmata l’uscita dallo stato di coma farmacologico e ancora non è possibile fare alcuna previsione su eventuali danni neurologici che saranno rilevati solo nel momento in cui Scardina riaprirà gli ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Miglioramenti nelle condizioni di. Il pugile, vittima di un malore lo scorso 28 febbraio, è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (MI). Il lombardo è stato sottoposto al coma farmacologico dopo essere stato operato. Nel bollettino pubblicato questa mattina, isono: “Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia“, ha raccontato all’Ansa il suo promoter Alessandro Cherchi che ha anche aggiunto: “Ci sono buone sensazioni, inizia la diminuzione del dosaggio dei farmaci“. Già qualche giorno fa è stata programmata l’uscita dallo stato di coma farmacologico e ancora non è possibile fare alcuna previsione su eventuali danni neurologici che saranno rilevati solo nel momento in cuiriaprirà gli ...

