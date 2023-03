Boston, che scivolone a Houston. Fontecchio da 23 punti, ma Utah k.o. (Di martedì 14 marzo 2023) Continua la stagione surreale dei campioni in carica. I Warriors si confermano fenomenali in casa, dove vincono per l'ottava volta consecutiva, e contro un avversario di rango, i Phoenix Suns, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 marzo 2023) Continua la stagione surreale dei campioni in carica. I Warriors si confermano fenomenali in casa, dove vincono per l'ottava volta consecutiva, e contro un avversario di rango, i Phoenix Suns, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_NBA : Boston, che scivolone a Houston. Fontecchio da 23 punti, ma Utah k.o. #Nba - Imeon_97 : Ieri ho fatto una bolletta folle NBA e ovviamente l’ho persa. Ma ho beccato i Rockets che vincono contro i Boston. Sto rosicando. - dahlia_boston : @sbonaccini @LucioMalan Comprensibili le stupidaggini che snocciolate voi del PD. Siete ancora sotto choc per la tr… - dahlia_boston : @MattijsGlas Se pensate che con gli immigrati si fa un grande affare non avete capito niente ?????? - rprat75 : @il_Malpensante Boston ha un all star, Brown, che per me è addirittura migliore, come pacchetto cmpleto, di Tatum.… -