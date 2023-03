Borseggiatrici rom | “Striscia” in prima linea Staffelli replica alla Romano | “I veri aggrediti siamo noi” video

(Di martedì 14 marzo 2023) Mentre infuriano le critiche sulle dichiarazioni social della consigliera comunale di Milano, la piddina Monicache ha bollato come violento filmare chi ruba in metro,la Notizia continua a produrre servizi e testimonianze sull’operato quotidiano dellerom. Elmetto in testa, l’inviato del tg satirico di Canale 5 prosegue nella sua denuncia di quanto, secondo la morale rovesciata del Pd espressa dconsigliera dem, sarebbe doveroso «spegnere le telecamere» e rispettare la privacy.rom, la polemica imperversa. Edice la sua Una levata di scudi indirizzata incredibilmente contro i cittadini solerti nell’intervenire durante un furto in diretta. Come contro tutti coloro che, tra forze dell’ordine, giornalisti, cittadini onesti e ...

... fa presente che ormai "aggressioni fisiche, verbali, minacce,, insulti e sputi al personale sono routine in tutte le stazioni, in centro come in periferia. Senza fissa dimora,, ...... portavoce del movimento Ketane, c'è polemica da giorni sul caso dellein ... Lei come vive questo momento, facendo parte della comunitàe essendo da tanti anni impegnata nella ...Per scappare da Striscia vanno dalla polizia:denunciate

L'inviato di Striscia è tornato a seguire le ladre della metro e dopo avere fermato una delle solite borseggiatrici ha ripreso il surreale dialogo con lei ...Valerio Staffelli nuovamente in azione contro le borseggiatrici di Milano. L'inviato di Striscia la Notizia, durante la realizzazione di un servizio in centro, si è imbattuto in una giovane donna di e ...